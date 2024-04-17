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Zimmetine para geçirdiği iddia edilen katibin davasında 'görevsizlik' kararı

KAYSERİ Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 1 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan zabıt katibi Alpaslan Teke (36) hakkında 'zimmet' suçundan hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu. Mahkeme, suçun 'güveni kötüye kullanma' kapsamında kalacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı verip, dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 15:46, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:04
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Zimmetine para geçirdiği iddia edilen katibin davasında 'görevsizlik' kararı

Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış, taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede, Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 'tapu iptal tescil' davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan Teke'nin hesabına geçtiğini belirledi. Avukat Ünalmış'ın durumu fark edip yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Teke ise 10 Ocak'ta firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan incelemede tespit edilen miktarın 1 milyon 58 bin TL olduğu, bu rakamın 370 bin TL'sinin Alaprslan Teke tarafından iade edildiği iddia edildi. Ayrıca, zabıt katibi Teke'nin avukat Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği, ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

8 gün firari olarak aranan katip Alparslan Teke, geçen 19 Ocak'ta yakalandı. Savcılıkça ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen katip Teke, tutuklanarak cezaevine kondu. Teke'nin ifadesinde, borçları olduğu için yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Teke hakkında 'zimmet' suçundan hazırlanan iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından görevsizlik kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme gerekçeli kararında Yargıtay ilamlarına vurgu yaparak, "Yargıtay ilamları dikkate alındığında zabıt katibi olarak görev yapan, müdür/müdür vekilliği görevlendirilmesi bulunmayan sanığın mahkemeler veznesinden para çekme ve paraların teslimi hususunda görevlendirilmesinin yasal olarak mümkün olmaması karşısında suçun sübutu halinde iddianamede tariflenen eylemin TCK'nın 155/2. maddesinde yer alan 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu oluşturup oluşturmayacağının ve atılı suça bakma görev ve yetkisin yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olması nedeniyle aşağıdaki şekilde hüküm tesisi cihetine gidilmiştir. 5271 sayılı CMK'nın 3 ve devamı maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, sanık hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan TCK'nın 155/2, 43/1, 53. ve 63. maddeleri gereğince yargılama yapılması amacıyla dosyanın Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir" denildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliği ile alınan görevsizlik kararının, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere alındığı belirtildi.

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