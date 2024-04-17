Darbettiği doktoru, sosyal medyadan tehdit edince tutuklandı

'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Emeklilere yeni destekler gündemde
Emeklilere yeni destekler gündemde
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Darbettiği doktoru, sosyal medyadan tehdit edince tutuklandı

EDİRNE'de doktor B.B.Ö.'yü darbettiği gerekçesiyle tutuklanıp hakkında açılan davanın ikinci duruşmada tahliye edilen Volkan Kuşçu, aynı hekimi bu kez sosyal medya üzerinden dizi repliğiyle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kuşçu hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili ikinci davanın açıldığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 16:30, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:02
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi'nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu, 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi. Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan Kuşçu'yu gözaltına aldı. Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Şubat'ta tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Volkan Kuşçu hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmada mahkeme heyeti, saldırı mağduru doktor B.B.Ö. ile ilgili kati doktor raporunun beklenmesine ve sanık Volkan Kuşçu'nun tahliyesine karar verip, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPINCA YENİDEN TUTUKLANDI

Duruşmanın ardından tahliye olan Kuşçu, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj paylaştı. Sosyal medyasından 'Cezaevinden çıkan adam katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini paylaşıp, mesaj gönderdiğini iddia eden aile, savcılığa şikayette bulundu. Haberleşme ve iletişim yasağı bulunan Kuşçu'nun paylaşımını 'tehdit' olarak kabul eden savcılık, hakkında tutuklama talebinde bulundu. Kuşçu, bu şikayetin üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'TEHDİDE İLİŞKİN İKİNCİ DAVA BAŞLADI'

Edirne Tabip Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, olayla ilgili konuşan oda başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, darp davasının yanı sıra tehditle ilgili de Edirne 5'inci Asliye Mahkemesi'nde ikinci davanın açıldığını söyledi. Altun, "Yarın Edirne Adliyesi'nde olacağız yine. Çünkü görevi başında şiddete uğrayan doktor meslektaşımızın bir hasta yakınının yumruklu saldırısı sonrasında yaralanması ve akabinde ikinci duruşmada bu saldırganın tahliye edilmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden yeniden tehdit mesajlarının sürmesi üzerine şikayette bulunmuş ve tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı. Şimdi ikincil bir dava başladı bu tehdide ilişkin olarak" dedi.

'DEFALARCA BEYAZ KOD ALMIŞ BİRİSİYDİ'

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Seher Çimen Özgen de "Defalarca beyaz kod alan bir saldırgan bu, 'Ben defalarca bunu yaptım, 3 gün yatar çıkarım' diyerek hekim arkadaşımızı tehditlerini savuran birisiydi. Nitekim de tahliye olduğu günden itibaren akabinde hala duruşma sürerken bile bu hoyratlığı gösterebilecek cesarete sahip. Tahliye olduktan sonra doktor hanıma tehditlerine devam ediyor. Bu genç kızımız korkabilirdi, bu olayı ailesi sahiplenmeyebilirdi, sahiplenen bir ailesi olamayabilirdi. Çünkü bu tür kişilerin kaybedecekleri bir şey yok ama bizim kaybedeceğimiz, korkan kişileri de bu konuda yadırgamamak gerek. Belki bu olay da böyle kapanacaktı ama genç meslektaşımız, yaşadığı olayı bir başka kişinin yaşamaması adına, kişinin ceza çekmesi adına olayı sahiplendi, kaçmadı, korkmadı, gizlenmedi ve ailesi de yanında durdu. Kişisel olarak bu insanlar mücadelelerini sürdürdükleri için bu noktaya geldi. Yoksa tahliye olmuştu bu kişi. Şikayet üzerine tekrar tutuklandı" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber