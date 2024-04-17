Genç Sağlık Sendikası'ndan anlamlı hareket

Genç Sağlık Sendikası Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dinçer İlboğa yanındaki sendika ekibiyle birlikte Filistin'den gelen çocuklara oyuncak dağıttı. İlboğa, bu anlamlı ziyaretin amacının çocukların tedavi sürecinde moral bulmalarını sağlamak olduğunu belirtti.



Genç Sağlık Sendikası, sadece çalışma koşullarını iyileştirmekle kalmayıp toplumsal dayanışmayı da ön planda tutarak ülke genelinde benzer sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Sendika yetkilileri, gelecekte de benzer etkinliklerle topluma katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.