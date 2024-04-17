AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 19:54, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 22:03
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.