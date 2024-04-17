Isparta'da FETÖ'den aranan ihraç astsubay yakalandı
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 18:21, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 18:22
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca "6 yıl 3 ay" hapis cezası ile aranan ihraç Astsubay E.G Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan E.G Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.