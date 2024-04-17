TBMM İliç komisyonu üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisi'nin "İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında getirilen ihracat kısıtlaması"; İYİ Parti'nin "Belediyeler ve il özel idarelerinde kadrosuz olarak çalıştırılan mühendis, mimar ve şehir plancıları"; DEM Parti'nin "Çalışanların ve emeklilerin maaşları" ile CHP'nin "15 Temmuz sonrası" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 7 Ekim sorasında İsrail'in orantısız güç kullandığını ve bu gücün soykırım şeklinde devam ettiğini söyledi. Bu süreçte İslam dünyası liderlerinin sınıfta kaldığını belirten Özdağ, liderlerin yaşananlara ses çıkarmadığını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Gazze'yi ziyaret için çalışma başlattığını hatırlatan Özdağ, "Nerede bu heyet? Ne zaman gitti? Madem gönderemeyecektiniz neden böyle bir karar aldınız?" sorusunu yöneltti.

Daha önce İsrail'e Türkiye'nin limanlarından yiyecek, eşya gönderildiğini söylediklerini ancak iktidarın bunu kabul etmediğini belirten Özdağ, şimdi ise İsrail'e ticarete kısıtlama kararının alındığını ifade etti. Özdağ, "Şimdi kalkıp 'kısıtlama yapıyoruz' diyorsunuz. Hani bunlar Filistin'e gidiyordu? Filistin'e gidiyorduysa neden kısıtladınız Filistin'e gidecek eşyaları?" diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 2018 yılından itibaren belediye ve özel idarelerde mühendis, mimar ve şehir plancılarının taşeron işçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. Bu kadrolardaki kişilerin memur kadrolarında çalışan meslektaşlarıyla aynı işleri yürütmekte olmalarına rağmen aralarında büyük sosyal ve ekonomik farkların olduğunu kaydeden Taş, bunun iş barışını zedelediğini; bu kadrolarda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının kadro taleplerinin değerlendirilmesini istedi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, iktidarın emekliye, asgari ücretli çalışanlara, memurlara "kaşıkla verdiğini kepçe ile geri aldığını" belirtti. Türk-İş tarafından açıklanan son açlık ve yoksulluk verilerinin trajik tabloyu gözler önüne serdiğini ifade eden Sayyiğit, "Mart ayı itibariyle Türkiye'de asgari ücretle açlık sınırı arasında 350 lira fark kalmış durumda." dedi.

AK Parti milletvekillerinin emeklilerin sesini duymadığını savunan Sayyiğit, "Sizler emeklilerin sorunlarını bu kürsüden görmedeniz ama emekliler 31 Mart'ta sandıkta sizleri çok iyi gördü." ifadesini kullandı.

- "Dağıtılan silahlar hala belli değil"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında emniyete ait kayıp silahların tartışıldığını söyledi. 2017 yılında bir cinayet davasında bir kişinin bu silahı "Emniyet müdürlüğünün önünde dağıttılar, oradan aldım" dediğini belirten Tezcan, "Ankara Valiliği açıklama yapmak zorunda kaldı, 'depoları kırdık, personele dağıttık' dedi. Dağıtılan silahlar hala belli değil. Kim aldı belli değil. Nereye gittiği belli değil. Hangi suçta kullanıldı belli değil." ifadesini kullandı. Tezcan, İçişleri Bakanlığının kayıp silah sayısının 106 bin olduğunu öne sürdü.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 15 Temmuz'da emniyetin depolarından vatandaşlara değil personele silah dağıtıldığını söyledi. Kayda giren kayıp silahlarla ilgili de bilgi veren Altınok, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün 3 G3 piyade tüfeği, 11 kalaşnikof tüfek, 1 MP5 makineli tabanca ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterindeki bir MP5 makineli tabancanın kayıp olduğu ve bununla ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirtmek istiyorum." dedi. Altınok, organize suç örgütü liderlerinin laflarıyla olayları değerlendirmenin doğru olmadığını kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

- İliç komisyonu üyeleri belli oldu

Genel Kurulda daha sonra Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimi yapıldı. Buna göre komisyon şu isimlerden oluştu:

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Giresun Milletvekili Ali Temür, İstanbul Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ve Şengül Karslı, Siirt Milletvekili Mervan Gül, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz; DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü; MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük; İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan.

Komisyon yarın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacak.