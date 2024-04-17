Tırdan üzerine paletlenmiş demir düşen mühendis öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine demir düşen mühendis hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 19:10, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:11
Pelitli Mahallesi 4417 Sokak'ta bir firmada mühendislik yapan Avni Kuş'un (52) üzerine tırdan iş makinesiyle indirildiği esnada paletlenmiş demirler düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuş'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.
İş makinesi operatörü Ö.G. gözaltına alındı.