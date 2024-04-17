Marmaris'te inşaat alanında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında iş kazası meydana geldi. Yaşanan kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 1 işçinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan diğer işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan iş kazası ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavclığı tarafından soruşturma başlatıldı.