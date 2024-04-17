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MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan; "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan fikir birliği var. Enflasyon, 2024'ün ikinci yarısından itibaren hem aylık hem yıllık bazda düşecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 21:18, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:41
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Washington'da yaptığı sunumda, dezenflasyon konusunda gerekli adımların atıldığı ve daha fazlasının yapılmaya hazır olunduğu mesajı verildi.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan TCMB Başkanı Karahan, "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı.

Parasal duruşun önemli ölçüde sıkılaştırıldığına işaret edilen sunumda, mart ayında ek sıkılaştırma adımlarının atıldığı kaydedildi.

Karahan'ın sunumunda, Türkiye'nin dezenflasyon patikasına dair, finansal koşulların politika faizi artışlarının ardından sıkılaştığına işaret edildi.

Bireysel kredi büyümesinin yavaşladığı ve mart sonu itibarıyla yüzde 12,4'e düştüğü belirtilen sunumda, TL ticari kredi büyümesi normalleşirken, yabancı para kredi büyümesinin arttığı aktarıldı.

TL mevduatların payının arttığı ifade edilen sunumda, getiri eğrisinin de parasal sıkılaşmaya paralel olarak değiştiği kaydedildi.

İç talebin normalleşme işaretleriyle birlikte dirençli kalmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen sunumda, ithalattaki düşüşle dış ticaret dengesinin iyileştiği vurgulandı.

- "Dış borç çevirme oranı arttı"

TCMB Başkanı Karahan'ın sunumunda, cari dengenin iyileşmeye devam edeceğinin altı çizilerek, Türkiye'nin ülke risk priminin düştüğü ve ülkenin dış finansmana erişiminin güçlenmesiyle dış borç çevirme oranının arttığı kaydedildi.

Sunumda, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının gerilediği, hizmet enflasyonunda zorluk olduğu ancak önümüzdeki dönemde hizmet enflasyonunda düşüşe katkı sağlayacak unsurların bulunduğu vurgulandı.

Sunumda, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan fikir birliği var" ifadesine yer verilirken, enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından hem aylık hem yıllık bazda düşeceği belirtildi.

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