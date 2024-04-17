Torununun ölümüyle ilgili gözaltına alınan dede tutuklandı

Kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan İ.B, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

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