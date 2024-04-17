Torununun ölümüyle ilgili gözaltına alınan dede tutuklandı
Kayseri'de torununun ölümüyle ilgili gözaltına alınan dede tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 21:34, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:34
İddiaya göre, 13 Nisan'da Germir Mahallesi'ndeki evde, D.B'nin (67) torunu İ.B'nin (24) elinden almaya çalıştığı tabanca kazara ateş aldı.
Kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan İ.B, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Olayla ilgili dede D.B, gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.