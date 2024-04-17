Genel Kurulda 'İsrail ile ticaret' tartışmaları devam etti

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da oturumu yönetirken rahatsızlanan Önder'in yerine AK Parti Başkanvekili Bekir Bozdağ, başkanlık görevini sürdürdü. Meclis'te Saadet Partisi'nin 'İsrail'e karşı getirilen ihracat kısıtlamasının etkinliğinin ve bugüne kadar yapılan ticaretin Gazze halkına yönelik olumsuz etkilerinin araştırılması' başlıklı grup önerisi Genel Kurul'da tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım İle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma çıktı.

YILDIRIM: FİLİSTİN İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI AK PARTİ İMZALADI

AK Parti'li Yıldırım, Saadet Partisi'nin grup önerisi ile ilgili, "Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasını kim imzalamış diye bakıyoruz; ne zaman imzalanmış? 1996 yılında. Peki, Türkiye ile Filistin arasındaki serbest ticaret anlaşması ne zaman imzalanmış? 2004'te. Kim imzalamış, soruyorum. Tabii ki AK Parti hükümeti, CHP'nin imzalayacak hali yok ya. Biz buraya gelip CHP'li arkadaşların da başka arkadaşların da, bir taraftan Hamas'a 'Terörist' diyeceksin, bir taraftan da gelip burada duyarlılık çakacaksın; kusura bakma ama her şeyden önce bu ikiyüzlülükten vazgeçin, böyle ikiyüzlülük olmaz" dedi.

BAŞARIR: HANİ İSRAİL İLE TİCARET YAPMIYORDUNUZ

Yıldırım'a cevap veren CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Ticaret Bakanlığı bir liste yayınladı, 'Biz ticareti kısmen yasakladık.' dedi. Peki, hani yapmıyordunuz? Kısmen yaptığınız ticaret nedir? Silah yardımında bulunmaktan bahsetmedi. Kablo yollayacaksın, dikenli tel yollayacaksın, yakıt yollayacaksın, bu ticareti yapacaksın, 'Silah vermedik' diyeceksin. Bir de silah verseydin. Bu mu savunma? İkiyüzlülük o gün bunu yalanlayıp ertesi gün 'Kısmen ticareti yasaklıyorum' demektir. Kuvayımilliye'nin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Önündeki, İsrail gibi emperyalist devletleri ayağıyla çiğnedi geçti, senin gibi onunla görüşmedi. Kimi örnek veriyorsun sen, neyin örneğini veriyorsun" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: SEN ÖNCE GENEL BAŞKANINA HESAP SOR

CHP'li Başarır'ın sözleri üzerine Adem Yıldırım, "Filistin meselesi Türkiye'nin milli meselesidir. Senin Türkiye'nin milli meseleleriyle ilgili problemin olduğunu biliyorum, o yüzden Hamas'a 'Terörist' diyorsun. Sen önce git genel başkanına hesap sor. Genel başkanına hesap soramayan burada gelip hesap soramaz. Genel başkanına hesap sor; 'Sayın genel başkanım, Hamas'a 'Terörist' diyemezsin' de, o cesareti göster. O cesareti gösteremeyenler burada gelip bağırıp çağıramaz, kusura bakma" dedi.

İSA MESİH ŞAHİN: ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'li Yıldırım'ın Refahyol iktidarı döneminde İsrail ile ticaret yapıldığına dair sözleri üzerine, "Şunu düzeltmemiz gerekiyor, bahsettiği Serbest Ticaret Anlaşması 14 Mart 1996 tarihinde yapılmıştır ve 14 Mart 1996'daki hükümet Refahyol Hükümeti değildir. Bu anlamda da bu yanlışından dolayı da kendisini özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: YASAKLANAN TİCARİ ANLAŞMALAR, ÜRÜNLERİ ARAŞTIRALIM DİYORUZ

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken Yıldırım'a cevap vermek üzere bir kez daha kürsüye gelen Başarır, "Değerli hatip tarihten bahsediyor, güzel ama şu anda fiili bir durum var. 30 bini aşkın çoğu kadın ve çocuk öldürülüyor. Ticari ilişkiden bahsediyoruz, onun dışında her şeye cevap veriyorsun, Çetin Doğan'a kadar geliyorsun. Bu kısmen yasaklanan ticari anlaşmalar, ürünler nedir, bunu araştıralım diyoruz. Bırak kısmen kablo, dikenli tel, yakıt vermeyi, sen İsrail'e zıkkımın dibini bile ihraç edemezsin. Neyi konuşuyorsun sen? Gel, bunun hesabını ver. Bugün ne yapıyorsun sen, iftira atmaktan başka, miting yapmaktan başka, suçlamaktan başka ne yapıyorsun" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: İSRAİL'İN DEMİR ÇELİĞİ TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Saadet Partisi'nin sunduğu grup önerisi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim'den bu yana her gün Türkiye'den ortalama 8 gemi kalktı ve İsrail limanına yanaştı yanı sıra çok sayıda kargo uçağı yine Türkiye'den İsrail'e mal taşıdı. Bütün bunlar hepimizin gözü önünde yaşanırken iktidar cephesi önce bu ticareti reddetti sonra 'Biz yapmıyoruz, özel sektör yapıyor' dedi sonra da 'Aslında bu ticaret var, sandıktan da bunun çok sert bir cevabını aldık onun için hiç olmazsa birazını azaltmaya karar verdik' dedi. Gazze yerle yeksan oldu, ayakta kalan bina yok ama çimento İsrail'e gidiyor. Gazze'de açlık, sefalet, yokluk diz boyu ama taze meyve, sebze, su ve her çeşit gıda İsrail'e gidiyor. İsrail'in demir çeliği Türkiye'den gidiyor, bunlardan bomba mı yapılıyor bilinmez."