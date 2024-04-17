Şırnak'ta taciz iddiasıyla darp edilen uzman çavuş tutuklandı
Şırnak'ta bir kadına tacizde bulunduğu iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen uzman çavuş, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 22:16, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 22:35
Şırnak'ta 12 Nisan'da bir kadını taciz ettiği iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen Uzman Çavuş Z.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Açığa da alınan Z.Ç., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.