Şırnak'ta taciz iddiasıyla darp edilen uzman çavuş tutuklandı

Şırnak'ta 12 Nisan'da bir kadını taciz ettiği iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen Uzman Çavuş Z.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Açığa da alınan Z.Ç., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.