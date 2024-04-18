18 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
18 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum buluşmasına iştirak edecek.
(Mardin/10.30/13.00/17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret edecek, Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Çalıştayı'na katılacak, Bosna-Hersek HSYK'yı, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek, SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bosna-Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile bir araya gelecek, Aliya İzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulunacak.
(Saraybosna)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu"na katılacak.
(Ankara/09.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, mart ayı konut satış, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini kamuoyu ile paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği zirvesi ikinci gününde devam edecek.
(Brüksel)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/22.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.30)
3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet dördüncü maçta karşılaşacak.
(İstanbul/18.00)
4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin final serisi başlayacak; YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ilk maçta Danilo's Pizza Bursa Antspor'u konuk edecek.
(Muğla/18.00)