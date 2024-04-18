Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 01.07 sularında meydana geldi ve büyük paniğe neden oldu.

Çevre illerden de hissedilen deprem, Tokat Sulusaray'da yerin 10 kilometre derinliğinde oldu.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Tokat'ta bir deprem daha oldu

Tokat Sulusaray'da bir deprem daha! AFAD, Tokat'ta saat 02.35'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Komşu illerde de hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İşte AFAD'ın depremi duyurduğu o paylaşımı;

Tokat Sulusaray'da bir deprem daha! AFAD, Tokat'ta saat 02.35'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Komşu illerde de hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.