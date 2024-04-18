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Tokat sallanmaya devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 21.43'te 4 ve 22.31'de 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 22:55, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 22:57
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Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybının olmayışının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devlet olarak İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma ve iaşe sorununun halledilmesiyle ilgili gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Tüm hemşehrilerimize ve milletimize geçmiş olsun." dedi.

Vali Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde kurulan kriz masasında düzenlediği basın toplantısında ise devletin imkanlarının teyakkuz durumunda olduğuna işaret etti.

Geniş anlamda devletin imkanlarıyla Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde teyakkuz halinde olduklarının altını çizen Hatipoğlu, vatandaşlara devletin elini uzatmakla ilgili çaba gösterdiklerini belirtti.

Bölgede çalışmaların sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İçişleri Bakanımız ile sürekli görüşerek, gerekli çalışmaları koordine etmeye devam ediyoruz. Civar illerimizden destek gelmeye devam ediyor." diye konuştu.

Dedikoduların dikkate alınmaması uyarısında bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer yandan kamuoyunda bazı şayiaların dolaştığı şeklinde haber var. Resmi makamların dışında bu tür dedikodulara yer verilmemesi, dikkate alınmaması, halkımızın esenliği, devletimizin güven içinde hizmette bulunması için önem taşımaktadır. Bu anlamda Tokatlı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Depremle ilgili her türlü tedbiri almak durumundayız."

Öte yandan Sulusaray ilçe merkezinde bir caminin minaresinde hasar oluştu.

Deprem, ilçeye bağlı Malum Seyit Tekke köyünde iki cami ile bazı evlerde hasara neden oldu. Bir cami minaresinin ise külah bölümü yıkıldı.

Sulusaray ile sınır olan köylerden Ağmusa, Ahmetdanişmend, Devecikagın, Sağlıca ve Gürardıç köylerindeki eski yapı ve kerpiç evlerde yıkılmalar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Kaymakamlık, özel idare ekipleri, AFAD, UMKE bölgede çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor.

Zile ilçesinde de hasar gören metruk yapıların tehlikeye neden olmaması amacıyla itfaiye ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Yapıların tehlikeye neden olan bölümleri yıkılarak önlem alınıyor.

Artova ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar ağlarken, fenalaşanlar oldu.

Artova Kaymakamı Erkan Atam ve Belediye Başkanı Ali Güner vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Deprem nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kent genelinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Hatipoğlu, evlerinde kalmak istemeyenlerin Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerindeki spor salonları ve yurtlarda kalabileceğini duyurdu.

Öte yandan Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 3 araç ve 20 personelle canlı arama köpeğinin Tokat'a görevlendirildiği belirtildi.

Sulusaray ilçesinde evlerine girmeyen vatandaşlar ilçe meydanında bulunan Cumhuriyet Caddesi ile Alparslan Caddesi'ni birbirine bağlayan açık alanda bekliyor.

Sarsıntı ilçe merkezinde müstakil kerpiç yapılarda hasar meydana getirdi.

- "Devletimiz yanımızda"

Sulusaray ilçesinde sokakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan İbrahim Yıldızlı, AA muhabirine, güvenli olduğu için açık alanda beklediklerini belirterek, "Acayip bir sarsıntı ile geldi ilk anda. Fatih Camisi'nin yanındaydık. Minare uçtu, briketler falan düştü. Halk ister istemez panik yaşadı. Sakinleştirmeye çalıştık ortalığı. Diğer mahallelere gittiğimizde ufak tefek sıkıntılar vardı, onlara da yardım ettik. Açık alan olduğu için, güvenli alan olduğu için burada bekliyoruz. Çok şükür can kaybımız yok, bir sıkıntı yok. Devletimiz yanımızda. Valimiz, Belediye Başkanımız, Kaymakamımız elinden geleni yapıyor. Köylerde sıkıntı olmuş herhalde ama gidemedik." dedi.

Deprem anı Tokat'ta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Zile ilçesindeki bir marketin raflarındaki ürünlerin yere düştüğü, vatandaşların ise hızla dışarı çıkmaya çalıştığı, bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise Almus ilçesindeki bir restoranda bulunan kişilerin, sarsıntıyı hissettikleri anda restoranın dışına yönelmesi, bir akaryakıt istasyonunda bulunanların uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, saat 21.43'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Tokat'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, saat 22.31'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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