Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona neşter vuracak ve vatandaşın refah seviyesine dolaylı yoldan katkı sunacak kamuda tasarruf paketinin en kısa sürede açıklanacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Yılmaz, yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma ve tasarruf konusunda bir dizi adımlar atılacağını belirtti. Yılmaz "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız, bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil, çok daha fazla bir maddeden oluşacak bir paket olacak. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği artırma. Tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları var" dedi.

"YASAYA İHTİYAÇ DUYULABİLİR"

Yılmaz çalışma konusunda epey bir yol alındığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı programı bittikten sonra sonuçlandırılacağını kaydetti. Konu hakkında "Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir" diyen Yılmaz seçimlerden önce ekonomi ile ilgili yapılan spekülasyonlara da değindi. Yılmaz, şunları söyledi: Seçimlerden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Bakın işte normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi bu süreçte. Seçimsiz dört küsur yılımız var. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından bir imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Bu da yapısal bazı dönüşümlerle; sanayide verimliliği artırma, rekabet gücünü artırma, dijitalleşme, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program'da aslında bu çerçeve var. Dolayısıyla bunu uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça, peyderpey hayata geçireceğiz. Bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündemi, yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacak.