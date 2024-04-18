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İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
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İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 07:59, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 08:18
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İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı

Bu ilanların 187 bin 229 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 10 artış gerçekleşirken, satış adetlerinde yüzde 1,21'lik azalış kaydedildi. Bu yılın ilk 3 ayına bakıldığında ise ilan adetleri geçen senenin ilk 3 ayına göre 17 bin 932 adet ile yüzde 2 artarken, bu yılın ilk 3 ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 13 artış ile 60 bin 371 adet daha fazla araç satıldı.

Fiyatlar ocaktan bu yana yükselişte

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,34, yılbaşından itibaren ise yüzde 1,51 arttığı gözlemlendi. Toptan satış fiyatlarında ise artış mart ayında yüzde 2,40, yılbaşından itibaren de yüzde 6,92 artış gerçekleşti.

Dizel araçlar ilk tercih

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 111 bin 25 adetle en çok dizel araçlar satıldı. Dizel otomobilleri, 68 bin 569 satışla benzinli ve 4 bin 602 satışla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobil satış sayısı 1677, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1356 oldu. Mart 2023'te 592 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Rapora göre mart ayında yüzde 59,3, yılın ilk 3 ay toplamında yüzde 59,1 oranla 2. el çevrim içi araç pazarında satılan her 2 araçtan 1'i dizel araç olmasına rağmen geçen senenin ilk çeyreğiyle kıyaslandığında dizel araç satışlarının toplam satışları içindeki payı yüzde 6,6 azaldı.

Elektrikli araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılı ilk çeyreğinde bu araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 0,7 olurken, geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında pazar payı yüzde 137,2 arttı. Bu yılın mart ayında 0-5 yaş grubu araçların satışlarında bir önceki aya göre 6 bin 436 adet daha fazla satışla yüzde 2,3'lük artış görüldü. Yılın ilk 3 ay kümülatif satışlarına bakıldığında 2. el çevrim içi pazarında satılan araçların yüzde 38'ini, 206 bin 712 adetle 11 yaş ve üzeri araçlar oluşturdu.

Ortalama satış hızı 40 gün

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay araçların ortalama satış hızı 40 gün olarak belirlendi. Toyota marka araçlar 34 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre 6 gün daha hızlı satıldı. BMW markalı araçlar ise 50 günlük satış hızıyla en yavaş satılan araçlar oldu.

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