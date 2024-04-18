Babasıyla aynı isme sahip olduğu için muhtarlığı düştü

En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye refah payı geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye refah payı geliyor! Tarih belli oldu
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Babasıyla aynı isme sahip olduğu için muhtarlığı düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 08:44, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 08:43
Yazdır
Babasıyla aynı isme sahip olduğu için muhtarlığı düştü

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde 50 yaşındaki Hasan Erdöl, İzmit'e bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasından 113 oy alarak muhtar seçildi. Henüz sevincini yaşayamadan Erdöl'ün muhtarlığı İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz ile düştü.

Hasan Erdöl'ün babası ile aynı adı taşıdığı, seçmenin kendisine değil babasına oy verdiği belirtilen itiraz dilekçesi üzerine İl Seçim Kurulu, seçimleri 2 Haziran'da tekrarlama kararı aldı.

Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu. Erdöl, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek kararı bekliyor.

"75 YAŞINA GELDİM, DAHA BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM"

75 yaşındaki baba Hasan Erdöl, "Benimle aynı ismi taşıyan oğlum Hasan muhtar adayı oldu. Hatta gazetelerde beyanat verdi. Tüm köy halkı oğlumun muhtar adayı olduğunu biliyordu. Oğlum muhtarlığı kazandı ama köyde bizi çekemeyen biri seçim kuruluna itiraz dilekçesi verip, 'Ben babasına mı, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim?' demiş. Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu." diye konuştu.

"KİMSE ÇOCUĞUNA ADINI VERMESİN"

Toplam 3 aday yarıştıklarını söyleyen Hasan Erdöl ise, "113 oyla muhtar seçildim. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Benim muhtarlığımı iptal ettiler. İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da seçimi tekrarlama kararı aldı. Bunun gerekçesi ise babamla aynı ismi taşıyor olmam. Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli itiraz dilekçelerini verdik. Oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Babam kesinlikle komşusuna gidip de 'Ben muhtar adayıyım' demedi. Oğlu olduğum halde benim için hiçbir komşudan oy istemedi. Rakip muhtar adayları sonuçla ilgili itirazı yok ama köyümüzden bir kişinin dilekçe vermesi seçimi iptal ettirdi. Şahıs dilekçesinde babamı düşünerek oy verdiğini ancak benim muhtar olduğumu söylemiş. Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber