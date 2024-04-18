İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nde kimler aday?

İyi Parti'nin kayıtlı 1.200 civarında delegesi bulunuyor. Kurultayda adaylık için delegelerin yüzde 5'inin yazılı teklifi gerekiyor. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın'ın arasında geçmesi beklenen yarışta, her üç ismin de adaylık için gerekli imzayı bulacağı belirtiliyor. Ancak yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener'in Dervişoğlu'nu desteklediği iddiasının partideki dengeleri değiştirdiği ifade ediliyor. Akşener'in talebi ile delegeler ve teşkilatların aranarak kurultayda Dervişoğlu'ndan yana tavır almaları istendiği konuşuluyor. Ancak, bu baskı parti içinde tepki çekiyor. Dervişoğlu'nun adaylığını açıkladığı basın toplantısını bazı milletvekilleri ile birlikte yapmasının da yine Akşener'in isteği doğrultusunda gerçekleştiği belirtiliyor.

AYDIN VE AKALIN DA İDDİALI

Diğer yandan teşkilatlar üzerinde büyük etkisi olan Koray Aydın delegelerle bizzat temasa geçerken, Aydın'a bazı il başkanlarının yanı sıra GİK üyelerinden de destek açıklaması gelmeye başladı. İddialı adaylardan Tolga Akalın da parti içinde 'Gençlerin' temsilcisi olarak görülüyor. İyi Parti kulislerinde, Akşener'in bırakmasından sonra hangi aday seçilirse seçilsin, partinin bölünme ihtimali ve bazı milletvekilleri ile teşkilatlardan istifaların olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada İyi Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer, partisinden istifa etti.