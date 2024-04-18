MİT'ten DHKP-C sorumlusuna operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral MEŞE'yi yakaladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 09:30, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:34
MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral MEŞE yakalandı.
Örgüt sorumlularından olan MEŞE hakkında yakalama kararı bulunuyordu.