Dolar 32,49 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,5100 32,5110 32,4950 32,4960 Avro 34,5890 34,5900 34,7290 34,7300 Sterlin 40,5050 40,6220 40,4480 40,5650 İsviçre Frangı 35,6120 35,7910 35,5090 35,6870 ANKARA ABD Doları 32,4800 32,5600 32,4650 32,5450 Avro 34,5490 34,6290 34,6890 34,7690 Sterlin 40,4450 40,6550 40,3880 40,5980