Dolar 32,49 TL'ye geriledi
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,49 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 17:16, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,5100
|32,5110
|32,4950
|32,4960
|Avro
|34,5890
|34,5900
|34,7290
|34,7300
|Sterlin
|40,5050
|40,6220
|40,4480
|40,5650
|İsviçre Frangı
|35,6120
|35,7910
|35,5090
|35,6870
|ANKARA
|ABD Doları
|32,4800
|32,5600
|32,4650
|32,5450
|Avro
|34,5490
|34,6290
|34,6890
|34,7690
|Sterlin
|40,4450
|40,6550
|40,3880
|40,5980