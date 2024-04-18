Bahçesini çapalarken altın dolu küp buldu: Telefonları susmuyor

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya, traktörünün pulluğuna içi altın sikke dolu bir küp takıldığını fark etti.

Küpten altın çıkınca jandarmayı aradı

Pulluğun altın dolu küpü parçalamasıyla altınların etrafa saçıldığını gören Kaya, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kolluk kuvvetleri ve müze müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Yapılan kontroller sonucunda, altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait oldukları tespit edildi.

Altınlar, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı.

"Bütün akrabalarımız bizleri aradı, akşam telefonlarımız susmadı"

İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırdığını ifade eden çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etmenin memnuniyeti yaşadığını belirterek şunları söyledi:

Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin.