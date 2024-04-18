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2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı

Isparta'da Hafız Demiralay İlkokulu'nda öğretmen Özlem Kara, 2 hafta önce İlk Yardım Eğitimi Merkezi'nden aldığı acil müdahale eğitimi sonrasında okulunda nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 11:49, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:53
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Olay, 16 Nisan'da Hafız Demiralay İlkokulu'nda yaşandı. 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği öğretmenler için ilk yardım kursuna katılan sınıf öğretmeni Özlem Kara, okulun koridorunda nöbet tutarken, bir öğrencinin aniden rahatsızlandığını fark etti. Öğrencinin nefes borusuna bir cisim kaçtığını gören Kara, Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYLAŞTI

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'İlk yardım hayat kurtarır' başlığı ile o anları paylaşarak, "Öğretmenimiz Özlem Kara, İlk Yardım Eğitim Merkezimizden aldığı eğitimden yaklaşık 2 hafta sonra, soluk yoluna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı" denildi.

PANİK YAPMADAN MÜDAHALE ETTİ

DHA muhabirine konuşan öğretmen Özlem Kara, öğrencinin aniden rahatsızlandığını fark ettiğini ve elini boğazına götürmüş vaziyette olduğunu söyledi. Kara, "Yanına gittiğimde boğazına bir şey kaçtığını anladım ve hemen manevra ile boğazındaki cismi çıkardık. Daha sonra öğrencimiz kendine geldi ve nefes almaya başladı. Daha sonra durumunu kontrol ettim, kendisi de iyi olduğunu söyledi" dedi.

2-3 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği ilk yardımı eğitimine katıldığını anlatan Kara, "Burada da Heimlich manevrası müdahalesini uygulamalı öğrenmiştim. Öğrencimi de o şekilde hiç panik yapmadan, acil müdahaleyi gerçekleştirdim. Eğitime iyi ki katılmışım, bir öğrencimizin hayatını kurtarabildim" diye konuştu.

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