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Silah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen "Mahzen-28" operasyonlarında yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yapan 41 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 13:39, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:37
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Silah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-28" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 137 tam otomatik uzun namlulu silah ve 340 tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 polimer tabanca gövdesi, 123 tabanca sürgüsü, 100 tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 dipçik ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Şüphelilerin, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri ve organize suç örgütleri ile narkotik suç örgütlerine silah temin ettiklerinin tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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