Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek

Sözcü'de yer alan habere göre halen simide yüzde 1 KDV kesip vatandaştan tahsil eden işletmeler KDV'yi yüzde 10 keseceği için bu ürünlerin fiyatı aynı oranda yani yüzde 9-10 oranında zamlanacak.

KDV Kanunu'na göre KDV oranlarını artırma ya da düşürme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor. Uygulamada lokanta, pastane, kafe gibi işyerlerinin ürettiği simit, börek, poğaça, yaş pasta, kuru pasta gibi ürünler kasadan alınıp gidilirse ya da paket servis olarak eve istenirse yüzde 1 KDV uygulanıyor. Aynı ürün pastanede ya da kafede oturulup yenilirse yüzde 10 KDV alınıyor.

Tebliğ taslağına göre ise artık masası, sandalyesi olup oturarak hizmet veren pastaneler, kafeler hatta sokaktaki büfelerden ayak üstü alınan, eve servis edilen ürünlere de yüzde 10 KDV uygulanacak. Masa ve sandalyesi olan işletmelerde yüzde 1 KDV tümden tarihe karışacak.

Pastane ve kafe gibi gıda ürünlerini hem market gibi dışarıya satan hem de müşterilerine oturarak hizmet veren işletmelerin KDV karmaşasını, vergiden kaçınmak için fırsat olarak kullandıkları ifade ediliyordu. Bazı işletmelerin KDV'si yüzde 1 olan simit ile KDV'si yüzde 10 olan kolayı da sattığında ayrım yapmadan hepsine birden yüzde 1 KDV fişi kestiği, bazı işletmelerin de masada sunduğu pasta, simit, çay gibi ürünleri ayaktan satmış gibi gösterip yüzde 1 KDV kestiği belirtiliyor.