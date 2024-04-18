9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak can verdi, bebeği kurtarıldı
Adana'da 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kalarak can verdi. Doktorlar ameliyat ile bebeği kurtararak gözlem altına aldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 15:35, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:12
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu Nur Abbud (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada Ali Davarcı yönetimdeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.
Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılmazken bebeği ameliyat ile alındı. Bebek şu anda gözlem altında tutuluyor.
Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.