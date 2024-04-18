Memur-Sen 'toplu sözleşme ikramiyesi' talebini Bakan Işıkhan'a iletti

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Ali Yalçın, beraberindeki heyetle Işıkhan'ı Bakanlıkta ziyaret etti.

Görüşmede, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesince iptal edilen ve eksik ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin ek protokolle düzenlenmesi ve 4688 sayılı Kanun'un güncellenmesi talepleri Işıkhan'a iletildi.

Yalçın, görüşmede şu talepleri iletti:

"4688 sayılı Kanun, sendikal haklara ve kavramlara uyumlu olarak güncellenmeli, toplu sözleşme masasına ve taraflarına tanınan haklar artırılarak, süre, kapsam ve örgütlenme özgürlüğü boyutuyla sınırlamalar gözden geçirilmelidir. Genel toplu sözleşme ve 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızın 40'a yakın maddesi ya eksik ya da tamamen uygulanmıyor. Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırı hareket ediliyor. 2 milyon 200 binden fazla kamu görevlisini aylık 345 lira zarara uğratan iptal kararı bir an önce düzeltilmeli."

Işıkhan'ın da bakanlık olarak kendilerine iletilen talepleri değerlendirdiklerini ve sorunların çözümü noktasında gerekenlerin yapılacağını, kamu çalışanlarının haklarının korunmasına yönelik adımları sosyal paydaşlarla atmaya devam edeceklerini belirtti.