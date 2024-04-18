Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecini desteklemek amacıyla OGM Materyal Dijital Platformunun, öğrencilerin hizmetinde olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 16:02, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:02
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM) hazırlanan OGM Materyal Dijital Platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Ortaöğretim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı olmak ve YKS hazırlık sürecini desteklemek amacıyla OGM Materyal Dijital Platformunun öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Kazanımları pekiştirmek için etkileşimli etkinlikler, çalışma defterleri ve ders destek materyalleri gibi kaynaklarla öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini zengin içeriklerle güçlendirirken eğitimde zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme imkanı sunuyoruz."