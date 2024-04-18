Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 8 şüpheli tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir banka şubesinde müşterilerin hesaplarından para çalındığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişler bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ve 2 banka personelinin hesaplarında hareketlilik olduğunu tespit etti. Bazı banka müşterilerinin hesaplarından toplam 205 milyon liranın alındığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı operasyonda, bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ile 2 personelin de aralarında bulunduğunu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.