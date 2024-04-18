Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 8 şüpheli tutuklandı

Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kanun teklifi Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kanun teklifi Bakan Işıkhan'a sunuldu
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde ikinci deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde ikinci deprem
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 8 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir banka şubesindeki müşteri hesaplarından toplam 205 milyon lira çalındığı iddiasıyla aralarında şube müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 17:45, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:48
Yazdır
Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 8 şüpheli tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir banka şubesinde müşterilerin hesaplarından para çalındığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişler bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ve 2 banka personelinin hesaplarında hareketlilik olduğunu tespit etti. Bazı banka müşterilerinin hesaplarından toplam 205 milyon liranın alındığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı operasyonda, bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ile 2 personelin de aralarında bulunduğunu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber