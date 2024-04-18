'BombacıMülayim01' adlı hesaptan paylaşım yapan polis tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Depremin yaşandığı Tokat'ta okullar 1 gün tatil edildi
Depremin yaşandığı Tokat'ta okullar 1 gün tatil edildi
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'BombacıMülayim01' adlı hesaptan paylaşım yapan polis tutuklandı

Bitlis'te sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 polisten biri tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 20:33, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:30
Yazdır
'BombacıMülayim01' adlı hesaptan paylaşım yapan polis tutuklandı

Sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin işlemleri tamamlandı.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 polis, Bitlis Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Bitlis Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı, Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber