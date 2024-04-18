Tokat'ta 20 saatte 46 sarsıntı

Tokat'ın Sulusaray ilçesi dün gece saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremin ardından 46 kez sallandı. Tokat'ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 18.11'de gerçekleşen 5.6 büyüklükteki deprem oldu. Yaşanan 46 sarsıntının 5'i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.