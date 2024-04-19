19 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
19 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılacak. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/10.00/12.55/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi'ne, 2024 Orman Yangınları Tatbikatı'na katılacak.
(Antalya/10.00/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni uğurlama törenine katılacak.
(Ankara/15.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, şubat ayı ücretli çalışan verilerini ve 2023 yılı çocuk istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Onuncu Türkiye-Hollanda Konferansı kapsamında Hollanda'da temaslarda bulunacak.
(Amsterdam)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Futbolda Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasının açılış maçında Altay, Manisa FK'yi konuk edecek.
(İzmir/20.00)