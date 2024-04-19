19 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılacak. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/12.55/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi'ne, 2024 Orman Yangınları Tatbikatı'na katılacak.

(Antalya/10.00/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/15.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, şubat ayı ücretli çalışan verilerini ve 2023 yılı çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Onuncu Türkiye-Hollanda Konferansı kapsamında Hollanda'da temaslarda bulunacak.

(Amsterdam)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Futbolda Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasının açılış maçında Altay, Manisa FK'yi konuk edecek.

(İzmir/20.00)