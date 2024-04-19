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Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 07:29, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 07:22
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Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı. Uzatmanın ikinci yarısında son dakikalarda Olympiakos, Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalsa da kalan bölümde Fenerbahçe gol bulamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti.

- İrfan Can, Avrupa'da 6 gole ulaştı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa'da 6. golünü kaydetti.

Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyan ve en golcü sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ligde de şu ana dek 10 gol bulmuştu.

İlk maçta da Olympiakos filelerini sarsan İrfan, bu sezon toplamda 16. golüne ulaştı.

- Fred, oyundan çıkmaktan hoşnut olmadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred Rodrigues, oyundan çıkmaktan hoşnut olmadı.

Müsabakanın 86. dakikasında oyundan alınan Fred, şaşkınlığını gizleyemedi.

Teknik direktör İsmail Kartal, kenara gelen oyuncusunda konuşarak ona moral verdi.

- Becao tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Rodrigo Becao, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 99. dakikasında kendini yere bırakan 28 yaşındaki oyuncu, değişiklik istedi.

Becao, 100. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

- Minik taraftar Sami Yusuf, maçı Bakan Bak ile izledi

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçındaki konuğu minik taraftar Sami Yusuf, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile takip etti.

Sarı-lacivertlilerin, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitmemesi sebebiyle üzüntü duyan ve sosyal medyada gündeme gelen minik taraftar Sami Yusuf, mücadeleyi Bakan Bak ile izledi.

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