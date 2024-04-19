İsraf yapan hesap verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaretini verdiği kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında; kamu maliyesinde sıkı duruşun sağlanması için tedbir politikalarını genişletiliyor. Kamunun kaynaklarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı ölçülecek. Gereksiz harcamalar kısalacak. Kamuda gereğinden fazla ürün alımına son verilecek. Edinilen bilgilere göre, tasarrufun bir kısmı yasa ile düzenlenecek, bir kısmı da genelge ile belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Amerika temaslarının ardından yapılan çalışma hız kazanacak ve taraflarla görüşülerek düğmeye basılacak.

SIKI DENETİMLE HESAP VEREBİLİRLİK

Kamuda israf denetimleri sıkılaştırılacak. Bu kapsamda bürokrasiye yeni araç ve bina alımı yapılmayacak. Servis sayıları azaltılacak. Tatil bölgelerinde yapılan konferans, eğitim, seminer, organizasyon gibi etkinlikler kamunun bulunduğu ilde düzenlenecek. Daha önce alınan tedbirlerin ardından bazı kurumların yaptığı harcamalar kamuoyuna yansımıştı. Gereksiz harcamaların önüne geçebilmek için de denetim mekanizması güçlendirilecek. Kamu kurumlarına hesap verilebilirlik getirilecek.

YATIRIMLARA İHTİYAÇ TAKVİMİ

Hükümetin planladığı yatırımlar gözden geçirilecek. Yatırımlar için öncelik ve ihtiyaç takvimi hazırlanacak. En acil yatırımlar öne çekilecek. Mega ve maliyeti yüksek yatırımların yapılış tarihi ekonomi düzelinceye kadar kısa süreliğine rafa kalkacak.