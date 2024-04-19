İliç'teki maden kazasını araştıracak Meclis Komisyonu üyeleri belli oldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasını araştıracak Meclis Komisyonu üyeleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun başkanlık edeceği komisyonda 18 üye yer alacak.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 08:41, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 08:43
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta maden sahasında yaşanan kaza nedeniyle dokuz işçi toprak altında kalmıştı.
Kazayı tüm yönleriyle araştırması için TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu kurulmuştu.
Dün yapılan ilk toplantı neticesinde başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun seçildiği Komisyonun üyeleri de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu.
19 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: