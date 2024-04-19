İliç'teki maden kazasını araştıracak Meclis Komisyonu üyeleri belli oldu

Dün yapılan ilk toplantı neticesinde başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun seçildiği Komisyonun üyeleri de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu.

Kazayı tüm yönleriyle araştırması için TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

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