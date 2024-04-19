Herkes bu kararı bekliyor! Akademik yükselmeler dahil tüm atamalar durdu!
Cumhurbaşkanlığı tarafından olağan atama izinleri dağıtılmadı için üniversitelerde binlerce akademisyen yükselmek için kadro dağıtımını bekliyor.
Memurlar.net olarak birkaç kez gündeme getirdiğimiz üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yılına ait atama izin kararı henüz yayımlanmadı.
Söz konusu karar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
uyarınca yalnızca memur atamalarını içermemekte, aynı zamanda devlet yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyesi atamalarını da kapsamaktadır.
Profesörlük süresi gelen, doçentlik ünvanını almakla birlikte doçent kadrosuna
henüz atanamayan ya da doktorasını tamamlamış başarılı bilim insanları da akademik
haklarından mahrum kalmaktadır.
Bu kişiler halihazırda devlet kadrosunda olmaları bakımından bütçeye yeni bir
insan kaynağı yükü gibi bir durum oluşturmamaktadır.
Bu çerçevede, her yıl Şubat ayı içerisinde serbest bırakılan atama izinlerinin
Nisan ayı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde daha fazla mağduriyetlere sebebiyet
vermeden bir an evvel yapılması birçok kesim tarafından beklenmektedir.