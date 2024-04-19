Tokat Sulusaray depreminde camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde camiler ve kerpiç evlerde hasar oluştuğu belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 09:30, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:32
İlçenin Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde bulunan Malum Seyit Tekke Camisi'nin külah kısmı depremde yıkıldı. Minber ve mihrabın da hasar gördüğü caminin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.
Aynı mahallede bulunan kerpiç yapılarda da yer yer hasarlar oluştu. Ekipler, hasar gören yapılara girişleri yasakladı.
Malum Seyit Tekke Camisi dron ile görüntülendi.