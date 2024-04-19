'Ata' tarifleri tescilleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Anadolu'daki biyolojik çeşitlilikleri kayıt altına almak için başlattığı çalışmada sona gelindi. 81 ilde köy köy gezilerek kayıt altına alınan bitkilerle tedavi yöntemleri, yemek yapımında kullanılan ot çeşitleri ve ağrıya iyi gelen biyolojik tarifler kayıt altına alındı. Bunun yanı sıra Türkiye'de yaşayan ve bölgelere ait hayvan ve böcek türleri de deftere işlendi. Kayıt altına alınan biyolojik tarifler patent uzmanlarının, akademisyenlerin ve bilim insanlarının kullanımına kısa süre içerisinde sunulacak.

DOĞAL ŞİFAYA TESCİL

81 ilin tamamında yapılan saha ve literatür çalışması ile halkın tabii biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünler devlet kayıtlarına geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve ekolojik zenginliği korumak amacıyla başlatılan proje ile bitkisel ilaç yapımı ve doğal şifa kaynaklarının tescillenmesi hedefleniyor.

KAÇAKÇILIĞA ÖNLEM

Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarına da öncülük edecek olan çalışma ile Türkiye'ye gelip izinsiz tarifleri veya böcekleri toplayanların da önüne geçecek. Çevre kanununa aykırı harekette bulunan kişilere ve bu tarifleri izinsiz kullanan yabancı kişilere yüz binlerce TL para cezası uygulan-abilecek.