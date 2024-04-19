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FETÖ'cü eski emniyet müdürü evindeki gizli geçitte yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü saklandığı evdeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 09:50, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:56
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ş.Ü'nün (53) saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda Ş.Ü, evinin bir duvarından çatıya açılan gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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