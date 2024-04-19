YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 28 Mart-3 Nisan'da alınan 2023-YDUS 2. Dönem'in ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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