YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-YDUS 2. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 10:30, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:34
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 28 Mart-3 Nisan'da alınan 2023-YDUS 2. Dönem'in ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.