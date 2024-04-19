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Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında mayıs ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Doğalgaz desteğiyle ilgili de konuşan Bayraktar, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 10:59, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:06
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Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Ücretsiz doğalgaz desteğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir" dedi.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gabar'a giden yol 2016'da Türkiye Petrolleri o gün için günlük 33 bin varil petrol üreten, 600 bin metreküp doğalgaz üreten milli şirketimizdi. 2016 yılında milli enerji ve maden politikası ve strateji değişikliği üzerinde çalışmaya başladık.

Ve karar çerçevesinde oluşturduğumuz stratejik adımları uygulamaya başladık. Arama ve üretim alanında stratejik hedefler koyduk. Bir; Türkiye'de gidilmemiş herhangi bir coğrafya kalmayacak. Daha önce gidilmiş aramadan vazgeçilmiş coğrafyalara gidip, farklı bir değerlendirmeyle oraları değerlendireceğiz diye karar aldık. Gabar bu stratejinin sonucudur.

İkinci husus; biz mutlak suretle denizlerimizde özellikle derin deniz aramacılığında, kendi gemilerimizle olacağız dedik. Bizim o güne kadar Akdeniz'de aramamız yoktu. Karadeniz'de vardı ama uluslararası şirketlerle yaptığımız aramalar vardı. Kendi filomuzu oluşturduk, dolayısıyla Türkiye Petrolleri'ni şu anda dünyanın en önemli deniz filolarından birine sahip şirket haline getirdik.

Gabar keşfi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Şırnak ilimiz Türkiye'nin açık ara en çok petrol üreten ili haline geldi. Türkiye Petrolleri 2016'nın başında 33 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar günlük 40 bin varil üretimi geçmiş durumda. Hedefimiz Gabar'ın yıl sonunda günlük 100 bin varil üretimine ulaşmak. Bu konuda yoğun bir çalışma devam ediyor. Gabar'da biz 100 bin varile ulaştığımızda, bugünkü petrol fiyatlarıyla konuşursak, 3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklüktür. Biz bunu ithal etmiyoruz, ülkemizde kalıyor.

Hakkari, Van, Gabar'ın kuzey batısı ve tam sınırda kazmayı düşündüğümüz kuyular var. 2024 yılı için çok iddialı bir arama programımız var. 2024 yılında 140 kuyu açacağız. Buralardan da inşallah yeni rezervleri mevcut rezervlerimize ekleyeceğiz.

Pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyareti var. Biz de heyette onunla beraber olacağız. İstiyoruz ki bu hat tamamen kullanılsın. Irak petrolü ve Türkiye'nin ürettiği petrolün Ceyhan'a ulaşması gerekiyor.

Ücretsiz doğalgaz desteği devam edecek mi?

Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.

Mayıs ayında doğalgaz ve elektriğe zam var mı?

87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz."

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