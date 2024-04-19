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İlkbaharın ilk yarısı rekor sıcaklıklarla geçti

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ilkbahar mevsiminin ilk yarısındaki 46 günün 33'ünde küresel ortalama sıcaklık rekoru kırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 11:04, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:05
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İlkbaharın ilk yarısı rekor sıcaklıklarla geçti

AB'ye bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre geçen ay küresel ortalama sıcaklık 14,14 dereceyle 2016 mart ayındaki ortalama sıcaklığı 0,10 derece geride bıraktı ve en sıcak mart ayı olarak kayıtlara geçti.

Haziran 2023'ten bu yana geçen 10 ayda, o aylara ait tarihteki en yüksek sıcaklıklar kaydedilirken, geçen mart ayı, sanayi öncesi dönemin (1850-1900) mart ayı sıcaklık ortalamasından 1,68 derece daha sıcak geçti. Küresel ortalama hava sıcaklığı son 12 ayda (Nisan 2023-Mart 2024), 1991-2020 ortalamasının 0,70 derece, 1850-1900 ortalamasının ise 1,58 derece üzerine çıktı.

Avrupa'da geçtiğimiz ay ortalama hava sıcaklığı 1991-2020 yılı mart ayı ortalamasının 2,12 derece üzerinde seyrederken, kıtada 2014 yılından sonra ikinci en sıcak mart yaşandı. Almanya'da 1881'de başlayan ölçümlere göre, geçen ay en sıcak mart olarak kayıtlara geçerken, Hollanda'da da benzer şekilde 1901'den sonraki en sıcak mart rekoru kırıldı.

Kuzey Amerika, Grönland, Rusya'nın doğusu, Avustralya'nın güneyi ile Afrika ve Antarktika'nın birçok bölgesinde de hava sıcaklıkları ortalamaların üzerinde seyretti.

- "Gelecek 3 ayda rekor sıcaklıklar görebiliriz"

İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurnaz, ilerleyen günlerde yeni sıcaklık rekorları kırılabileceği uyarısında bulundu.

Sıcak geçen kış mevsiminin ardından ilkbahar mevsiminin ilk yarısında kaydedilen küresel ortalama sıcaklık rekorlarına ilişkin bilgi veren Kurnaz, "Yıl içinde bugüne kadar 69 günde, sıcaklık rekoru kırıldı. 1 Mart-15 Nisan arasındaki 46 günün 33'ü rekor olarak kayıtlara geçti. Yani 15 Nisan 105'inci gün ve 105 günün 69 tanesi rekor. Bununla birlikte, 1 Mart-15 Nisan arası için 1979-2000 yılları ortalaması ile 2024 yılı farkı 1,02 derece daha sıcak. 2024'ün bu döneminin şimdiye kadar yaşananların en sıcağı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Gelecek 3 ay boyunca yeni sıcaklık rekorlarıyla karşılaşılabileceğini fakat sonrasında sıcaklıkların 2016 ve 2020 yıllarına benzer bir çizgide seyredeceğini belirten Kurnaz, bu dönemlerde sıcaklık rekorları kırılacak olsa bile 2023 ortasından bugüne kadar olduğu gibi sıcaklık rekorlarının ağır bastığı bir dönem yaşanmayacağını kaydetti.

Kurnaz, sıcaklık artışında payı olan El Nino hava olayının bu hafta veya gelecek hafta resmen sona ereceğini, öte yandan Avustralya Meteoroloji Ofisi tarafından ise El Nino'nun sona erdiğinin duyurulduğunu aktardı.

- "BAE'de aşırı bir hava olayı yok"

Körfez bölgesinde etkili olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 75 yılın rekor seviyesine ulaşan yağışların aşırı hava olayı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Kurnaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dubai'de 24 saatte ölçülen yağış, metrekareye yaklaşık 12 kilogram civarında. Ülkemizde bu denli bir yağış haber bile olmaz. Ancak altyapısı buna hazırlıklı olmayan şehirlerde, Dubai'de olduğu gibi ciddi sorun yaratacaktır. Aynı atmosferik sistem Pakistan ve Afganistan'da 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Oradaki yağış Dubai'den çok daha yüksek miktardaydı. Dubai turistik olduğu için haberlerde fazla yer buldu kendisine, yoksa aşırı bir hava olayı yok o bölgede."

- En sıcak gün sayıları

Kurnaz'ın verdiği bilgilere göre, her günün geçmiş yıllardaki aynı güne ait sıcaklık değeriyle kıyaslandığı hesaplamada, sıcaklık rekoru kırılan gün sayısı, 2013'ten bu yana aşağıdaki gibi gerçekleşti:

YILREKOR KIRAN GÜN SAYISITOPLAM GÜN SAYISIEN SICAK GÜN SAYISININ YILA ORANI
202469105%65,71
2023179365%49,04
202249365%13,42
202119365%5,21
202059366%16,12
201920365%5,48
20187365%1,92
201750365%13,70
2016153366%41,80
201548365%13,15
20143365%0,82
20133365%0,82

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