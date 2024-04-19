Dolar haftayı 32,58 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,4950 32,4960 32,5870 32,5880 Avro 34,7290 34,7300 34,8530 34,8540 Sterlin 40,4480 40,5650 40,6000 40,7170 İsviçre Frangı 35,5090 35,6870 35,6110 35,7890 ANKARA ABD Doları 32,4650 32,5450 32,5570 32,6370 Avro 34,6890 34,7690 34,8130 34,8930 Sterlin 40,3880 40,5980 40,5400 40,7500