Dolar haftayı 32,58 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, haftayı 32,58 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 17:53, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,4950
|32,4960
|32,5870
|32,5880
|Avro
|34,7290
|34,7300
|34,8530
|34,8540
|Sterlin
|40,4480
|40,5650
|40,6000
|40,7170
|İsviçre Frangı
|35,5090
|35,6870
|35,6110
|35,7890
|ANKARA
|ABD Doları
|32,4650
|32,5450
|32,5570
|32,6370
|Avro
|34,6890
|34,7690
|34,8130
|34,8930
|Sterlin
|40,3880
|40,5980
|40,5400
|40,7500