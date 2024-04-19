İliç'te iki ay sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan İliç'teki maden faciasında toprak altından içerisinde bir kişinin cesedinin bulunduğu otomobil çıktı. Araçta ikinci bir kişinin olup olmadığı araştırılıyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 11:38, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:31
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana felakette 100 milyon metreküp büyülüğündeki liç yığınında çökme meydana geldi. Siyanürle karışık olan liç yığının altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yıldız, Kırklar Cemevi'nde kılınan namaz sonrası Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde toprağa verildi.