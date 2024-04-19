İliç'te iki ay sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana felakette 100 milyon metreküp büyülüğündeki liç yığınında çökme meydana geldi. Siyanürle karışık olan liç yığının altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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