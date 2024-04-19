Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralı yolcular var
İstanbul Fatih'ta iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir İETT otobüsünün diğerine arkadan çarpması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 13:16, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:37
Kaza sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi.
Bir İETT otobüsü Vatan Caddesi'nde durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen başka bir İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüslerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında yolculardan yaralananlar oldu.
Olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi.