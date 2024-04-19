Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralı yolcular var

Olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi.

Bir İETT otobüsü Vatan Caddesi'nde durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen başka bir İETT otobüsüne çarptı.

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