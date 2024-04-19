Dilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı

YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar
YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar
Sağlık Bakanı Koca: Randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz
Sağlık Bakanı Koca: Randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz
Ankara için fırtına uyarısı
Ankara için fırtına uyarısı
Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor
Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor
Anket açıklandı: Merkez Bankası faiz artırır mı?
Anket açıklandı: Merkez Bankası faiz artırır mı?
23 Nisan'da okullar tatil mi?
23 Nisan'da okullar tatil mi?
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı
İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?
Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
'Ata' tarifleri tescilleniyor
'Ata' tarifleri tescilleniyor
AK Parti, yerel seçimi detaylı şekilde analiz ediyor
AK Parti, yerel seçimi detaylı şekilde analiz ediyor
İsraf yapan hesap verecek
İsraf yapan hesap verecek
Fahiş fiyata sivil boykot: Hükümet yeni önlemler alacak
Fahiş fiyata sivil boykot: Hükümet yeni önlemler alacak
Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin ilk açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin ilk açıklama
'Harcamaları kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz'
'Harcamaları kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz'
Memur-Sen 'toplu sözleşme ikramiyesi' talebini Bakan Işıkhan'a iletti
Memur-Sen 'toplu sözleşme ikramiyesi' talebini Bakan Işıkhan'a iletti
Tokat sallanmaya devam ediyor
Tokat sallanmaya devam ediyor
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Dilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı

Kara para aklama suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verilirken, 2 ayrı suçtan ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 13:45, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:42
Yazdır
Dilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı

Hakkında yürütülen kara para ve vergi kaçırma suçları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aylık tutukluluk incelemesini yapan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 sanık 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliyelerine karar verdi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevinden çıkamayacak.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık, sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber