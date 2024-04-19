Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel sektörde eskiden öğretmenlik yapan A.A'yı yakaladı.

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