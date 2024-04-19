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MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümüne ilişkin alınan yeni kararları duyurdu. Gelemeyeceği randevuları iptal etmeyen hastalar durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak. Bakan Koca, randevu iptal süresinin de sınırlandırıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 23:35, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:31
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MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan hastane randevularına ilişkin yeni düzeni duyurdu.

MHRS'deki sorunları temel faktörleriyle ele aldıklarını ifade eden Bakan Koca, "Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk." dedi.

Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasiteyi diğer vatandaşların kullanımına açacaklarını belirten Bakan Koca, "Gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak." ifadelerini kullandı.

RANDEVU İPTAL SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırdıklarını da dile getiren Bakan Koca, "İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız." dedi.

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