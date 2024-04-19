Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri, orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girecek.

İl genelinde hafif şekilde görülen yağışların, yarın erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 40-65 kilometre hızla esecek rüzgarla etkisini arttırması bekleniyor.

Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batıdaki ilçelerde başlaması beklenen sağanak geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50 kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisini kaybetmesi, pazar günü itibarıyla da şehri terk etmesi öngörülüyor.

Halihazırda 12-14 derece aralığına gerileyen sıcaklıkların, tekrar 20 derecelerin üzerine yükselmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.