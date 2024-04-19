Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan Afyonkarahisar Belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmıştır" denildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın belediye binasındaki makamında dinleme ve izleme cihazlarının bulunduğuna yönelik iddiaları üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

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